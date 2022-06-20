Petrol
114.27
1.02%
Euro
18.207
0.12%
Dolar
17.3182
-0.04%
Altın
1.023
-0.18%
Borsa
2539
0.23%
Bitcoin
350.215
2.84%
BTXN Coin
8.36
9.56%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Meksika’da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı

    Meksika’da alkollü otobüs şoförünün karşı şeride geçerek araçlara, kaldırımdaki seyyar satıcıya ve otobüs durağına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
    • 20.06.2022 - 20:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksika’da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı

    Meksika’nın Puebla şehrinde alkollü olduğu belirtilen bir otobüs şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

    Otobüsün karşı yönden gelen iki araca, ardından kaldırımdaki seyyar satıcıya ve otobüs durağına çarpması sonucu 2’si çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

    Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, durumu ağır olduğu belirlenen 2 kişinin ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

    Fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı, karşı şeride geçti

    Puebla Trafik Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yapılan alkol testi sonucunda toplu taşıma otobüsünü kullanan 31 yaşındaki Carlos adlı şoförün alkollü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine otobüs şoförü, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

    İHA'nın aktardığına göre görgü tanıkları, otobüs şoförünün kırmızı ışıkta geçtiğini ve önünde fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığını, bu yüzden de karşı şeride geçtiğini ifade etti.

    Meksika’da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı #1

    Meksika’da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Chelsea'de Bruce Buck başkanlıktan istifa edecek
    Dünyadan futbol

    Chelsea'de Bruce Buck başkanlıktan istifa edecek

    20 Haziran Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    20 Haziran Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Görüş Bildir