Meksika'da asılı 8 ceset bulundu

Güvenlik güçleri, ağaçlara ve köprüye asılı halde cesetlere rastladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Meksika Devlet Başkanı Obrador, bölgeyi ziyaret edeceğini söyledi.

Meksika'da farklı noktalara asılı halde cesetler tespit etti.

Zacatecas eyaletindeki Cuauhtemoc kentinde 5 gün önce bir köprüye asılı halde 10 ceset bulunmasının ardından güvenlik güçleri, aynı eyalette yer alan Fresnillo kentinin farklı noktalarında asılı halde çok sayıda cesede rastladı.

İPLE ASILMIŞ CESETLER TESPİT EDİLDİ

Zacatecas Eyaleti Kamu Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk olarak bugün sabah saatlerinde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçlerinin, karayolu üzerinde bulunan bir köprüde iple asılmış ve yarı çıplak halde 3 ceset bulduğu ifade edildi.

TOPLAM 8 CESET BULUNDU

Güvenlik güçlerinin kısa süre sonra Fresnillo'nun farklı bölgelerinde ise ağaçlara asılı halde 5 ceset daha tespit ettiğini belirten Bakanlık, asılı halde bulunan toplam ceset sayısının 8'e yükseldiği kaydetti.

Cesetlerin güvenlik güçleri tarafından inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildiğini bildiren Bakanlık, mağdurların kimliklerinin ise henüz belirlenemediğini aktardı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zacatecas Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilirken, eyalet güvenlik yetkilileri, olayın yaşandığı çevrede huzuru sağlamak adına polis varlığının güçlendirildiğini bildirdi.



Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador düzenlediği basın toplantısında, Fresnillo kentinin ülkede suç yoğunluğu açısından 5. sırada olduğunu belirterek, artan şiddet olayları nedeniyle önümüzdeki günlerde Zacatecas eyaletini ziyaret edeceğini ve yerel yetkililer ile bölgedeki güvenlik sorunları hakkında görüşeceğini kaydetti.

DAHA ÖNCE BULUNAN CESETLERDE İŞKENCE İZLERİ

Öte yandan 18 Kasım'da Zacatecas eyaletinde yer alan Cuauhtemoc kentinde bir köprüye asılı halde 10 ceset tespit edilmişti. Yapılan incelemelerde ise, yarı çıplak halde iple asılan cesetlerde işkence izlerine rastlanmıştı.