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    Meksika'da askeri uçak düştü, 6 asker öldü

    Hava Kuvvetlerine ait bir askeri uçağın henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 10:05
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    Meksika'da askeri uçak düştü, 6 asker öldü

    Meksika'nın Veracruz eyaletinde hava kuvvetlerine ait Learjet 45 XR tipi askeri uçak henüz bilinmeyen bir nedenle El Lencero Havaalanı yakınlarındaki bir tarım arazisine düştü.

    Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu uçakta bulunan 6 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

    PİSTTEN ÇIKTI

    Açıklamada, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı ifade edildi.

    Meksika'da askeri uçak düştü, 6 asker öldü ViDEO

    Meksika da askeri uçak düştü, 6 asker öldü #1

    EKİPLER GÖNDERİLDİ

    Kaza sonrası ordu birlikleri ve ambulans ekipleri olay yerine gönderildi.

    Meksika da askeri uçak düştü, 6 asker öldü #2

    Meksika da askeri uçak düştü, 6 asker öldü #3

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