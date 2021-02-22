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Meksika'da askeri uçak düştü, 6 asker öldü

Meksika'da askeri uçak düştü, 6 asker öldü

Hava Kuvvetlerine ait bir askeri uçağın henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti.