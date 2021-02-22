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- Meksika'da askeri uçak düştü, 6 asker öldü
Meksika'da askeri uçak düştü, 6 asker öldü
Hava Kuvvetlerine ait bir askeri uçağın henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti.
- İHA
- 22.02.2021 - 10:03
- Güncelleme : 22.02.2021 - 10:05
Meksika'nın Veracruz eyaletinde hava kuvvetlerine ait Learjet 45 XR tipi askeri uçak henüz bilinmeyen bir nedenle El Lencero Havaalanı yakınlarındaki bir tarım arazisine düştü.
Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu uçakta bulunan 6 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
PİSTTEN ÇIKTI
Açıklamada, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı ifade edildi.
Meksika'da askeri uçak düştü, 6 asker öldü ViDEO
EKİPLER GÖNDERİLDİ
Kaza sonrası ordu birlikleri ve ambulans ekipleri olay yerine gönderildi.