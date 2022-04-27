Meksika’nın Villa Hidalgo şehrinde neredeyse avuç içi büyüklüğünde dolu yağmuru gerçekleşti. Yaşanan olayda bazı evler ve araçlar zarar gördü.

Meksika’nın San Luis Potos eyaletindeki ilginç bir olay meydana geldi.

Villa Hidalgo şehrine avuç içi büyüklüğünde dolu yağmuru halkı zor durumda bıraktı. Yaşanan felaket ise ciddi maddi hasarlara yol açtı.

Meksika'da avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı - Video



Evler ve otomobiller zarar gördü

Dolu yağışı sebebiyle trafikteki bazı araçların camları kırılırken bazı evlerin çatıları da zarar gördü.

Yetkililer devasa dolu taneleri sebebiyle meydana gelen hasarın bilançosu ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken Villa Hidalgo şehrinin bazı sakinleri, camları kırılan araçlarının ve çatılarında delikler açılan evlerinin fotoğraf ve görüntülerini sosyal ağlarda paylaştı. Dolu yağışı sırasında trafikte bulunan birçok aracın da camlarının kırıldığı bildiriliyor.





Vatandaşlar uyarıldı

İHA'nın haberine göre, yetkililer bölgede sağanak yağışların devam edeceğini bildirirken olası dolu yağışları konusunda da vatandaşları uyardı. Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) yaptığı açıklamayla, ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgası sebebiyle San Luis Potos eyaletinin yanı sıra Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Tabasco ve Chiapas eyaletlerinde da önümüzdeki günlerde şiddetli yağışların beklendiği bildirildi.







