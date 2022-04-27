Petrol
105.54
0.38%
Euro
15.76
0.07%
Dolar
14.80
0.01%
Altın
905.60
-0.08%
Borsa
2418
-2.59%
Bitcoin
570.826
-4.97%
BTXN Coin
20.08
8.24%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Meksika'da avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı

    Meksika’nın Villa Hidalgo şehrinde neredeyse avuç içi büyüklüğünde dolu yağmuru gerçekleşti. Yaşanan olayda bazı evler ve araçlar zarar gördü.
    • 27.04.2022 - 04:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksika'da avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı

    Meksika’nın San Luis Potos eyaletindeki ilginç bir olay meydana geldi.

    Villa Hidalgo şehrine avuç içi büyüklüğünde dolu yağmuru halkı zor durumda bıraktı. Yaşanan felaket ise ciddi maddi hasarlara yol açtı.

    Meksika'da avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı - Video

    Evler ve otomobiller zarar gördü

    Dolu yağışı sebebiyle trafikteki bazı araçların camları kırılırken bazı evlerin çatıları da zarar gördü.

    Yetkililer devasa dolu taneleri sebebiyle meydana gelen hasarın bilançosu ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken Villa Hidalgo şehrinin bazı sakinleri, camları kırılan araçlarının ve çatılarında delikler açılan evlerinin fotoğraf ve görüntülerini sosyal ağlarda paylaştı. Dolu yağışı sırasında trafikte bulunan birçok aracın da camlarının kırıldığı bildiriliyor.

    Meksika da avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı #1

    Vatandaşlar uyarıldı

    İHA'nın haberine göre, yetkililer bölgede sağanak yağışların devam edeceğini bildirirken olası dolu yağışları konusunda da vatandaşları uyardı. Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) yaptığı açıklamayla, ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgası sebebiyle San Luis Potos eyaletinin yanı sıra Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Tabasco ve Chiapas eyaletlerinde da önümüzdeki günlerde şiddetli yağışların beklendiği bildirildi.

    Meksika da avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı #2

    Meksika da avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı #3

    Meksika da avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı #4


    İlginizi Çekebilir

    Honda, üretimi yüzde 50 azaltıyor
    Otomobil

    Honda, üretimi yüzde 50 azaltıyor

    İlhami Fındıkçı'nın İnsani Derinlik kitabı Rusçaya çevrildi
    Kitap

    İlhami Fındıkçı'nın İnsani Derinlik kitabı Rusçaya çevrildi

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap
    Bitcoin

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap

    Görüş Bildir