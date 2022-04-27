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- Meksika'da avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı
Meksika'da avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı
- 27.04.2022 - 04:32
Meksika’nın San Luis Potos eyaletindeki ilginç bir olay meydana geldi.
Villa Hidalgo şehrine avuç içi büyüklüğünde dolu yağmuru halkı zor durumda bıraktı. Yaşanan felaket ise ciddi maddi hasarlara yol açtı.
Meksika'da avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı - Video
Evler ve otomobiller zarar gördü
Dolu yağışı sebebiyle trafikteki bazı araçların camları kırılırken bazı evlerin çatıları da zarar gördü.
Yetkililer devasa dolu taneleri sebebiyle meydana gelen hasarın bilançosu ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken Villa Hidalgo şehrinin bazı sakinleri, camları kırılan araçlarının ve çatılarında delikler açılan evlerinin fotoğraf ve görüntülerini sosyal ağlarda paylaştı. Dolu yağışı sırasında trafikte bulunan birçok aracın da camlarının kırıldığı bildiriliyor.
Vatandaşlar uyarıldı
İHA'nın haberine göre, yetkililer bölgede sağanak yağışların devam edeceğini bildirirken olası dolu yağışları konusunda da vatandaşları uyardı. Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) yaptığı açıklamayla, ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgası sebebiyle San Luis Potos eyaletinin yanı sıra Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Tabasco ve Chiapas eyaletlerinde da önümüzdeki günlerde şiddetli yağışların beklendiği bildirildi.