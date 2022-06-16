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    Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü

    Meksika'da bakıcılığını yaptığı kaplan tarafından saldırıya uğrayan genç adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • 16.06.2022 - 00:22
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 00:42
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    Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü

    Meksika’nın Michoacan eyaletine bağlı Periban şehrinde 11 Haziran’da özel bir çiftlikte bakıcılık yapan 23 yaşındaki Jose de Jesus adlı adam, çiftlikteki kaplan tarafından saldırıya uğradı.

    Eli ve kolundan ağır yaralanan bakıcı hayatını kaybetti

    Saldırı sonucu eli ve kolundan ağır yaralanan Jesus, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve durumunun kritik olduğu belirtilen Jesus’un doktorların kol ampütasyonu teklifini reddettiği, şeker hastalığı nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

    Vahşi hayvanların bulunduğu çiftliğin yeterli izne sahip olup olmadığı araştırılıyor

    İHA'nın haberine göre Jesus’un yakınları olayın yaşandığı çiftlikte kaplanın yanı sıra bir aslan ve bir de timsahın bulunduğunu iddia ederken, yetkililerin, çiftlikte bulunan vahşi hayvanların bakımı konusundaki yeterli izinlerin olup olmadığı ve hayvanların ülkeye yasal yollardan sokulup sokulmadığı konusunda soruşturma başlattığı bildirildi.

    Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü VİDEO

    Meksika da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü #1

    Meksika da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü #2


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