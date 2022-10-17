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    Meksika’da bara silahlı saldırı: 12 ölü 3 yaralı

    Meksika’da bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını laybetti, 3 kişi yaralandı.
    • 17.10.2022 - 06:21
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    Meksika’da bara silahlı saldırı: 12 ölü 3 yaralı

    Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Irapuato şehrinde bulunan “La Texana” adlı bara gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

    Cesetlerin arasında saklandılar

    Görgü tanıkları, kar maskeli çok sayıda adamın bara gelerek otomatik silahlarla içeridekilere ateş açtığını söyledi. Bazı müşteriler saldırı anında barın arka kapısından kaçarak kurtulmayı başarırken, yaralıların cesetlerin arasına gizlenerek hayatta kaldıkları aktarıldı.

    Meksika’da bara silahlı saldırı: 12 ölü 3 yaralı #1

    Kartel hesaplaşmasından şüpheleniliyor

    İHA'nın haberine göre; Guanajuato Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve olay yerinde incelemelerin yapıldığını aktarıldı. Saldırganların henüz yakalanamadığı belirtilirken, saldırının karteller arası hesaplaşma olduğu düşünülüyor.

    Meksika’da bara silahlı saldırı: 12 ölü 3 yaralı #2

    Kartel savaşları sık sık yaşanıyor

    Son olarak 27 Eylül’de eyaletteki Celaya şehrinde Santa Rosa de Lima Karteli tarafından bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, görgü tanıkları ölenlerin Jalisco Yeni Nesil Karteli üyeleri olduğunu ifade etmişti. Meksika’nın Guanajuato eyaleti genelinde, ülkenin en güçlü karteli olan Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Santa Rosa de Lima Karteli arasında bölgenin hakimiyeti üzerine çatışmalar yaşanıyor.


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