Meksika'da bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi öldü

Meksika'da ulusal basında yer alan habere göre, eyalete bağlı Coahuayana kasabasında, Ignacio Lopez Rayon Caddesi'ndeki polis karakolunun önünde henüz bilinmeyen nedenle bir araç infilak etti.

KİMYASAL YÜKLÜ ARAÇ İDDİASI: PATLAMADA 5 ÖLÜ, 4 YARALI

Patlamada araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra polis karakolunda görevli 3 personelin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Polis yetkilileri, aracın patlayıcı madde taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Basında yer alan ilk değerlendirmelere göre, patlayan aracın kimyasal madde yüklü olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.