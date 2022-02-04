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- Meksika'da bir evde öldürülmüş 8 kişi bulundu
Meksika'da bir evde öldürülmüş 8 kişi bulundu
Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde kafalarına kurşun sıkılmış halde 8 ceset bulundu.
- AA
- 04.02.2022 - 04:08
Meksika basınında çıkan habere göre, ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, eyalete bağlı Tingüindin kasabasındaki bir evde, kafalarına kurşun sıkılarak öldürülmüş 8 cesetle karşılaştı.
Bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü sevk edildi.
UYUŞTURUCU KARTELLERİNİN SAVAŞI
Uyuşturucu kartelleri arasındaki güç mücadelesinin yaşandığı eyalette, bu tarz toplu katliamlara sık rastlanıyor.