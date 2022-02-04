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    Meksika'da bir evde öldürülmüş 8 kişi bulundu

    Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde kafalarına kurşun sıkılmış halde 8 ceset bulundu.
    • AA
    • 04.02.2022 - 04:08
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    Meksika'da bir evde öldürülmüş 8 kişi bulundu

    Meksika basınında çıkan habere göre, ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, eyalete bağlı Tingüindin kasabasındaki bir evde, kafalarına kurşun sıkılarak öldürülmüş 8 cesetle karşılaştı.

    Bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü sevk edildi.

    UYUŞTURUCU KARTELLERİNİN SAVAŞI

    Uyuşturucu kartelleri arasındaki güç mücadelesinin yaşandığı eyalette, bu tarz toplu katliamlara sık rastlanıyor.

    Meksika da bir evde öldürülmüş 8 kişi bulundu #1

    Meksika da bir evde öldürülmüş 8 kişi bulundu #2


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