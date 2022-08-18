Meksika'da bir gazeteci cinayeti daha işlendi

Meksika'da bir gazeteci cinayeti daha işlendi

Ülkenin Sonora eyaletinde bir gazetecinin cinayet sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Son cinayetle birlikte ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

Meksika'nın Sonora eyaletinde bir gazeteci daha cinayete kurban gitti.

Meksika basınında çıkan haberde, eyalete bağlı San Luis Rio Colorado kentinde, "Ne korkuyorsun" isimli internet sitesinin sahibi kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

Sonora Savcılığından yapılan açıklamada, öldürülen gazetecinin 62 yaşındaki Juan Arjon Lopez olduğu ve yapılan incelemede şiddetli darbelere maruz kaldığı belirtildi.

Sene başından beri 13 gazeteci öldürüldü

AA'nın haberine göre; son cinayetle ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, ülkede 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi aştı.