Meksika’da bir kişi, yolda yürürken patlamanın hedefi oldu Yolda yürüdüğü sırada önünden geçtiği evde meydana gelen patlama ile yere savrulan adam, kalkıp yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Meksika’nın Nezahualcoyotl şehrinde bir kişi, yolda yürüdüğü sırada önünden geçtiği evde meydana gelen patlamanın hedefi oldu. Savruldu, kalkıp yürüdü Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, patlamanın şiddeti ile adamın yere düştüğü ve bir süre sonra yeniden ayağa kalkıp yoluna devam ettiği görüldü. Yetkililer, patlama sırasında evde bulunan 3 kişinin vücutlarında ikinci derece yanıklar oluştuğunu açıkladı. Ayakta tedavi edildi Patlama anında sokaktan geçen adamın ise hafif şekilde yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiği belirtildi. Nezahualcoyotl Şehri Vatandaş Güvenliği Genel Müdürlüğü, patlamanın evdeki mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle meydana geldiğini belirtti.