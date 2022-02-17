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- Meksika'da çeteler 8 evi ateşe verdi
Meksika'da çeteler 8 evi ateşe verdi
Meksika'nın güneyinde rakip çeteler arasında çıkan çatışmada 8 ev ateşe verilirken 3 kişi de yaralandı.
- AA
- 17.02.2022 - 08:10
Meksika basınında çıkan habere göre, Chiapas eyaletine bağlı Oxchuc kentinde, silahlı gruplar arasında anlaşmazlık nedeniyle çatışma çıktı.
8 EV ATEŞE VERİLDİ
Görgü tanıklarına göre uzun süren çatışmaların ardından 8 ev ateşe verilirken, 3 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgede kontrolü sağladı.