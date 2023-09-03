Anne ve baba adaylarının cinsiyet öğrenme partileri sık sık gündem oluyor.
Çeşitli kazaların ve güldüren anların yaşandığı partiler, sosyal medyada kullanıcılarının diline düşüyor.
Bu kez görüntüler yurt dışından.
Parti için uçak kiralandı
Meksika'da genç çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için yakınlarıyla birlikte bir organizasyon düzenledi.
Parti için de gösteri uçağı kiralandı.
Kazaya aldırış etmediler
Sonucu göstermek amacıyla havalanan uçağı görenler, kız çocuğu olacağı öğrenince büyük sevinç yaşarken, uçak kaza geçirdi.
Yan dönerek yere çakılan uçağı görenler, duruma aldırış etmeden ve yardım talep etmeden partiye devam etti.
Pilot yaşamını yitirdi
O anlar sosyal medyada büyük tepki toplarken, pilotun da hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazaya ilişkin ayrıntılar ise henüz gelmedi.