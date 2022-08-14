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    Meksika'da çok sayıda araç ateşe verildi

    Silahlı gruplar, toplu taşıma başta olmak üzere birçok aracı benzin dökerek yaktı.
    • 14.08.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 10:21
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    Meksika'da çok sayıda araç ateşe verildi

    Meksika'da sivil araçlar hedef alındı.

    Silahlı gruplar, birçok şehirde eş zamanlı saldırılar düzenledikleri çok sayıda aracı ateşe verdi.

    Baja California eyaletindeki Tijuana, Mexicali ve Ensenada şehirlerindeki şiddet olaylarında, çoğunluğu toplu taşıma aracı olmak üzere 10’dan fazla araç ateşe verildi ve bazı yollarda trafik engellendi.

    Benzin döküp, ateşe verdiler

    Yanan otobüste seyahat eden bir görgü tanığı, silahlı kişilerin otobüsü durdurup içindekileri zorla indirdiğini, kimseye zarar vermeyeceklerini söyledikten sonra da araca benzin dökerek ateşe verdiklerini ifade etti.

    Yetkililer, olaylarda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklarken, eyaletin Tijuana, Mexicali ve Ensenada şehirlerinde 10’dan fazla aracın yakıldığını belirtti.

    Meksika'da çok sayıda araç ateşe verildi ViDEO

    Güvenlik güçleri devrede

    Baja California Eyaleti Valisi Marina del Pilar, yaşanan şiddet olayları sebebiyle soruşturma başlatıldığını ve vatandaşların huzuru için güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiğini ifade ederken, sorumlulardan bazılarının ise tutuklandığını bildirdi.

    Meksika'da Jalisco ve Guanajuato eyaletlerinde kartel tarafından 8 Ağustos'ta yapılan saldırılar 1 polisin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

    İHA'nın haberine göre, Chihuahua eyaletinin Ciudad Jurez şehrinde 11 Ağustos Perşembe günü yaşanan silahlı eylemlerde ise 11 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

    Meksika da çok sayıda araç ateşe verildi #1

    Meksika da çok sayıda araç ateşe verildi #2


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