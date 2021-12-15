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    Meksika'da bir kadın, çöken çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

    Meksika'nın Tijuana kentindeki bir alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, bir kadın faciadan son anda kaçmayı başardı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 19:59
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 20:00
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    Meksika'da bir kadın, çöken çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

    Meksika’nın Tijuana kentinde bulunan “Plaza Otay” alışveriş merkezinin çatısı çöktü. Olay yerine itfaiye ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

    KIL PAYI KURTULDU

    Güvenlik kamerasına yansıyan çökme anında bir kadının enkaz altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü.

    YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE ÇÖKTÜĞÜ AKTARILDI

    Güvenlik güçleri alışveriş merkezinde bulunan yaklaşık 600 kişiyi tahliye ederken, sivil savunma ekipleri kurtarma çalışmalarında enkaz altında mahsur kalan 4 kişinin kurtardı, yaşlı bir adamın ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

    İlk belirlemelere göre çatının şehirde birkaç gündür etkili olan kuvvetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle çöktüğü aktarıldı.

    Meksika'da bir kadın, çöken çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu VİDEO

    Meksika da bir kadın, çöken çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu #1

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