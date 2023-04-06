Meksika'da dövüştürülen horoz, rakibi yerine sahibine saldırdı Meksika’nın Colima eyaletinde dövüştürülmek için serbest bırakılan horoz, rakibine değil de sahibine saldırdı. Horozun sahibi, aldığı darbeler sonrasında ciddi şekilde yaralandı.

İHA

Meksika’nın Colima eyaletinin başkenti Colima'da, horoz dövüşü esnasında ilginç anlar yaşandı.

Horoz dövüşü için boş bir alana getirilen 2 horoz, sahipleri tarafından serbest bırakıldı. Fakat horozlardan biri, karşısındaki horoz yerine sahibine saldırdı.

Kendi horozunun saldırısına uğradı

Aldığı darbeler sonucu bacağından ciddi şekilde yaralanan şahıs bir eliyle horozu yakalarken, diğer eliyle de bacağını tutarak yardım istedi.

Bacağı kanlar içinde kalan şahsa ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

Bacağından yaralanan horoz sahibinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Ayağında kesici bir alet bulunuyor

Görgü tanıkları, horozun ayağında kesici bir alet bulunduğunu söyledi.

Meksika’da yasalara göre horoz dövüşü için herhangi bir ceza bulunmuyor.

Veracruz eyaletinde ise hayvan sömürüsü gerekçesiyle 2018 yılında horoz dövüşü etkinliklerine yasak getirilmişti.

Her yıl en az 3 milyon horoz dövüşü düzenleniyor

Yapılan bir araştırmaya göre Meksika’da, her yıl en az 3 milyon horoz dövüşü düzenleniyor.

Ülkenin belli bir kesiminde yoğun ilgi gören bu etkinliğin bıçak ve ateşli silah ticaretini de artırdığı düşünülüyor.