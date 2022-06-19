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    Meksika'da dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi

    Meksika'nın başkenti Mexico City'de 14 bin 299 kişinin katılımıyla dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi.
    • 19.06.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 15:24
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    Meksika'da dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi

    Dünyanın en yüksek katılımlı boks dersi Meksika’da gerçekleşti.

    Başkent Mexico City’nin tarihi merkezindeki meydanda açık havada yapılan boks dersine 14 bin 299 kişi katıldı.

    Bayrak rengini simgeleyecek şekilde dizildiler

    Düzenlenen boks dersinde Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman’ın yanı sıra Andy Ruiz ve Oscar Valdez gibi dünya şampiyonluğu bulunan 50 boksör yer aldı.

    Mexico City’nin tarihi merkezinde sabah toplanmaya başlayan katılımcılar yeşil, beyaz ve kırmızı renkli tişört giyerek Meksika bayrağını simgeleyecek şekilde meydana dizildi.

    Meksika'da dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi ViDEO

    Yaklaşık yarım saat sürdü

    İHA'nın aktardığına göre Meksika milli marşının okunmasının ardından eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri ile başlayan tarihi boks dersi yaklaşık 30 dakika sürdü.

    Mexico City Valisi Claudia Scheinbaum Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle etkinliğe katılamazken sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, etkinliğe katılarak destek veren dünya şampiyonu boksörlere ve tüm öğrencilere teşekkürlerini iletti.

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