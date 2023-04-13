Meksika'da el freni çekilmeden unutulan minibüs sokak satıcısını ezdi Meksika’da el freni çekilmeden park edilen minibüs, bir kişinin ölümüne neden oldu.

İHA Meksika'da bir şoförün unutkanlığı can aldı.. Tlalnepantla şehrinde kuyumcu dükkanına gelen bir kişi, zırhlı minibüsünün el frenini çekmeyi unuttu. Park halindeyken hareket etmeye başlayan ve geri geri ilerleyen minibüs, sokakta bulunan bir tezgaha çarparak durdu. Satıcı hayatını kaybetti Tezgahın başında bulunan 59 yaşındaki satıcı kazada hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, kaza sonrasında minibüs şoförünün aracı tekrar park ettiğini, iş arkadaşlarının ise sokak satıcısına yardım etmeye çalıştıklarını söyledi. Kaçmaya çalışan şoför tutuklandı Minibüs şoförü, satıcının hayatını kaybettiğini öğrenmesinin ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından yakalanan şoför, güvenlik güçlerine teslim edildi. Hakkında yasal işlem başlatılan şoför, tutuklandı.