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    Meksika'da feci kaza: 8 ölü

    Meksika’da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 00:22
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 00:27
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    Meksika'da feci kaza: 8 ölü

    Meksika'da Cancun ve Mérida şehirleri arasındaki karayolunda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.

    Meksika'da feci kaza: 8 ölü - Video

    8 ÖLÜ, 19 YARALI

    Kazada, yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrilirken, otobüsteki 8 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu yaralandı.

    Görgü tanıkları, otobüste yolculuk yapanların arasında Fransız turistlerin bulunduğunu bildirdi.

    Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, hayatını kaybeden bazı yolcuların kazada yola savrulduğu aktarıldı.

    Meksika da feci kaza: 8 ölü #1

    MAHSUR KALANLARI KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Otobüsün içinde mahsur kalan yolcuları kurtarmak için Ulusal Muhafızlar ve sivil savunma ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi.

    Meksika da feci kaza: 8 ölü #2


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