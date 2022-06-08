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    Meksika'da freni patlayan kamyon 8 araca çarptı: 4 ölü

    Meksika'da freni patlayan kamyon 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
    • 08.06.2022 - 22:25
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    Meksika'da freni patlayan kamyon 8 araca çarptı: 4 ölü

    Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde freni patlayan kamyon 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu.

    Kazaya karışan araçların bazıları kullanılamaz hale gelirken, araçların içinde sıkışan kişiler oldu.

    Kazanın ardından olay yerine sivil savunma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyol, güvenlik güçleri tarafından trafiğe kapatılırken, araçlarının içinde sıkışan yolcular sivil savunma görevlileri tarafından kurtarıldı.

    4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını bildirildi. Sağlık ekipleri, yaralılar arasından 3 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden 4 kişiden 3’ünün ABD vatandaşı olduğu aktarıldı.

    Görgü tanıkları, freni patlayan kamyonun aşırı hızlı olduğunu ve kamyon sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığını ifade etti. Nuevo Leon Eyaleti Başsavcılığı yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

    Meksika da freni patlayan kamyon 8 araca çarptı: 4 ölü #1

    Meksika da freni patlayan kamyon 8 araca çarptı: 4 ölü #2


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