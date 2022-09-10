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- Meksika’da freni patlayan tır, 22 aracı ezdi: Çok sayıda kişi yaralandı
Meksika’da freni patlayan tır, 22 aracı ezdi: Çok sayıda kişi yaralandı
Ülkede freni patlayan bir tırın 22 araca çarpması sonucu 44 kişi yaralandı. Olay sonrası şoförünün yakalandığını ve gözaltına alındığını belirtildi.
- 10.09.2022 - 19:29
- Güncelleme : 10.09.2022 - 19:54
Meksika'da facia niteliğinde bir olay yaşandı.
Ülkenin Queretaro şehri yakınlarındaki karayolunda freni patlayan tır, 22 araca çarptı.
İHA'nın haberine göre; yaşanan olay sonrası bölgeye, çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi.
3'ü ağır 44 yaralı
Yetkililer, kazada 44 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Kaza mahallinde gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sebebiyle karayolunun 3 saatten fazla ulaşıma kapandığı belirtildi.
Meksika’da freni patlayan tır, 22 aracı ezdi: Çok sayıda kişi yaralandı
Tır şoförü gözlatında
Görgü tanıkları kazaya neden olan tır şoförünün kazanın ardından kaçmaya çalıştığını ifade ederken polis, tır şoförünün yakalandığını ve gözaltına alındığını söyledi.