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    Meksika’da freni patlayan tır, 22 aracı ezdi: Çok sayıda kişi yaralandı

    Ülkede freni patlayan bir tırın 22 araca çarpması sonucu 44 kişi yaralandı. Olay sonrası şoförünün yakalandığını ve gözaltına alındığını belirtildi.
    • 10.09.2022 - 19:29
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 19:54
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    Meksika’da freni patlayan tır, 22 aracı ezdi: Çok sayıda kişi yaralandı

    Meksika'da facia niteliğinde bir olay yaşandı.

    Ülkenin Queretaro şehri yakınlarındaki karayolunda freni patlayan tır, 22 araca çarptı.

    İHA'nın haberine göre; yaşanan olay sonrası bölgeye, çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

    3'ü ağır 44 yaralı

    Yetkililer, kazada 44 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

    Kaza mahallinde gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sebebiyle karayolunun 3 saatten fazla ulaşıma kapandığı belirtildi.

    Meksika’da freni patlayan tır, 22 aracı ezdi: Çok sayıda kişi yaralandı


    Tır şoförü gözlatında

    Görgü tanıkları kazaya neden olan tır şoförünün kazanın ardından kaçmaya çalıştığını ifade ederken polis, tır şoförünün yakalandığını ve gözaltına alındığını söyledi.

    Meksika’da freni patlayan tır, 22 aracı ezdi: Çok sayıda kişi yaralandı #1

    Meksika’da freni patlayan tır, 22 aracı ezdi: Çok sayıda kişi yaralandı #2

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