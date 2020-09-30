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    Meksika'da gizli mezar içinde 23 ceset bulundu

    Guanajuato eyaletinde içinde 23 cesedin bulunduğu iki ayrı gizli mezar tespit edildi.
    • AA
    • 30.09.2020 - 06:36
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    Meksika'da gizli mezar içinde 23 ceset bulundu

    Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, sır dolu bir olay ortaya çıktı.

    Guanajuato Savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin orta kısmında yer alan Guanajuato eyaletinde bir arazide gizli mezarlarda 23 cesedin bulunduğu bildirildi.

    Cesetler üzerinde kimlik belirleme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

    8 AYDA 2 BİN 250 CİNAYET

    Ülkede son yıllarda en yüksek cinayet oranına sahip eyaletlerden olan Guanajuato'da, resmi rakamlara göre, Ocak- Ağustos ayları arasında çoğunluğu ateşli silahlarla olmak üzere 2 bin 250 cinayet işlendi.

    Ulusal Arama Komisyonu (CNB) verilerine göre de Meksika'da 75 binden fazla kişi kayboldu.

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