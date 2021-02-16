Meksika’da güzellik kraliçesi insan kaçırma suçlamasıyla tutuklandı

Laura Mojica Romero adlı kraliçe, suçlu bulunması halinde 50 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Meksika Güzellik Kraliçesi Laura Mojica Romero, bir insan kaçırma çetesine üye olduğu gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderildi.

25 yaşındaki güzel, suçlu bulunması halinde 50 yıla kadar hapis cezası alabilir.

UZMANLAŞMIŞ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÜYESİ

Tutuklanan üç kadın ve beş erkekten biri olan Romero, Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletindeki müfettişler tarafından yapılan açıklamada, yalnızca ilk adı Laura ile çağrıldı.

Açıklamada, güzellik kraliçesi, "insan kaçırma konusunda uzmanlaşmış bir suç örgütünün iddia edilen sekiz üyesinden biri” olarak nitelendirildi.

İnsan kaçırma soruşturması devam ederken, aralarında Romero’nun da olduğu şüpheliler iki aydır tutuklu bulunuyor.

KAHVE KRALİÇESİ

Romero, ilk olarak Miss Earth Oaxaca 2015 tacını takarak ülkesinde adından söz ettirmişti.

Meksika'da düzenlenen bölgesel güzellik yarışmasında Miss Oaxaca 2018 seçilmesinin ardından, Kolombiya'da düzenlenen yarışmada 2020 Uluslararası Kahve Kraliçesi tacını takmıştı.

"GÜZEL BİR YÜZDEN DAHA FAZLASIYIM"

Model Romero, Miss Oaxaca zaferinin ardından Ocak 2019'da verdiği bir röportajda kendisini "güzel bir yüzden daha fazlası" olarak tanımlamıştı.

İşletme mezunu olan Romero, önceliklerinin kadına yönelik şiddet sorununu çözmek olduğunu söylemişti.

Yarışmalarda akıcı İngilizce konuşmasıyla öne çıkan Romero, Meksika’da meme kanseri ve lösemiye karşı mücadelede bir sözcü olarak tanımlanmıştı.