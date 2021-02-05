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    Meksika’da hamile kadın sokak ortasında doğum yaptı

    Artan koronavirüs nedeniyle hastanelerin kapasitesi dolduğu gerekçesiyle hamile bir kadın sokak ortasında doğum yaptı. Olayı kameraya alan kişi “Tam bir vahşet” dedi.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 16:40
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    Meksika’da hamile kadın sokak ortasında doğum yaptı

    Latin Amerika'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle hastaneler kapasiteleri doldu.

    Meksika'da Oaxaca eyaletindeki Dr. Manuel Velasco Suárez Hastanesi'nde dolan kapasite nedeniyle 29 yaşındaki hamile bir kadın sokak ortasında doğum yapmak zorunda kaldı.

    O anlar, bir görgü tanığının kamerasına yansıdı.

    DOKTORLAR YARDIM ETTİ

    Görüntülerde, bir grup doktorun doğum yapan kadını çevrelediği ve bebeğini doğurmasına yardım ettiği görüldü.

    Doğumdan sonra bebeğin bir battaniyeye sarılarak, acil girişinden hastaneye alındığı ifade edildi.

    “TAM BİR VAHŞET”

    Görüntüyü çeken Smith adlı görgü tanığı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "10 dakikadır kadın sancılar içinde bağırdı. Hastaneden doktorlar dışarı çıktı ve müdahalede bulundu. Bu olay tam bir vahşet." diye konuştu.

    Öte yandan, Oaxaca Eyalet Sağlık Depertmanı Sözcüsü Juan Marquez'in ise hastanedeki kapasitelerin dolu olduğuna dikkat çekerek, sokakta doktorlar tarafından yapılan müdahaleyi savundu.

    Birçok kişi Marquez'in açıklamalarına tepki gösterdi.

    Meksika’da hamile kadın sokak ortasında doğum yaptı #1

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