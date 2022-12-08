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    Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı

    Meksika’da bir havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
    • 08.12.2022 - 22:16
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    Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı

    Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Villigran şehrinde bir havai fişek atölyesinde patlama meydana geldi.

    Atölyede yaşanan patlamada 5 ölü

    Patlama sonrası atölyede yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamada, 2’si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

    Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı #1

    Cansız bedenler etrafa saçıldı

    İHA'nın haberine göre kurtarma ekipleri, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin 200 metre bir yarıçapında bir alana dağılmış halde bulunduğunu açıkladı.

    Patlamanın atölyedeki baruta sıçrayan bir kıvılcım nedeniyle meydana geldiği üzerinde durulurken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı - Video

    Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı #2

    Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı #3


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