Meksika’da bir havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Villigran şehrinde bir havai fişek atölyesinde patlama meydana geldi.

Atölyede yaşanan patlamada 5 ölü

Patlama sonrası atölyede yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamada, 2’si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.





Cansız bedenler etrafa saçıldı

İHA'nın haberine göre kurtarma ekipleri, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin 200 metre bir yarıçapında bir alana dağılmış halde bulunduğunu açıkladı.

Patlamanın atölyedeki baruta sıçrayan bir kıvılcım nedeniyle meydana geldiği üzerinde durulurken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı - Video





