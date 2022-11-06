Bir şenlik sırasında yaşanan kazada, havai fişeklerin bomba gibi patlaması sonucu 17 kişi yaralandı.

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Tehuetlan kasabasında halkın geniş katılımıyla şenlikler düzenlendi.

Şenlikler sırasında, havai fişeklerle donatılmış bir platformda güçlü bir patlama gerçekleşti.

17 kişi yaralandı

Havai fişeklerin bomba gibi patlaması sonrası vatandaşlar panikle kaçışarak izdihama neden olurken, patlama nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan 17 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında 3 çocuk ve 2 hamile kadının bulunduğu belirtilirken, yaralı çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Yangın söndürüldü

Yerel yöneticiler, patlama sonrası çıkan yangının şenlik alanında hazır bulunan itfaiye ekipleri tarafından en kısa sürede söndürüldüğünü belirtti.

İHA'nın haberine göre; Hidalgo Eyalet Başsavcılığı ise hava fişek kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Meksika'da havai fişekler bomba gibi patladı VİDEO











