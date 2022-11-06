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    Meksika'da havai fişekler bomba gibi patladı

    Bir şenlik sırasında yaşanan kazada, havai fişeklerin bomba gibi patlaması sonucu 17 kişi yaralandı.
    • 06.11.2022 - 21:15
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 21:31
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    Meksika'da havai fişekler bomba gibi patladı

    Meksika’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Tehuetlan kasabasında halkın geniş katılımıyla şenlikler düzenlendi.

    Şenlikler sırasında, havai fişeklerle donatılmış bir platformda güçlü bir patlama gerçekleşti.

    17 kişi yaralandı

    Havai fişeklerin bomba gibi patlaması sonrası vatandaşlar panikle kaçışarak izdihama neden olurken, patlama nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan 17 kişi yaralandı.

    Yaralılar arasında 3 çocuk ve 2 hamile kadının bulunduğu belirtilirken, yaralı çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

    Yangın söndürüldü

    Yerel yöneticiler, patlama sonrası çıkan yangının şenlik alanında hazır bulunan itfaiye ekipleri tarafından en kısa sürede söndürüldüğünü belirtti.

    İHA'nın haberine göre; Hidalgo Eyalet Başsavcılığı ise hava fişek kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    Meksika'da havai fişekler bomba gibi patladı VİDEO


    Meksika da havai fişekler bomba gibi patladı #1

    Meksika da havai fişekler bomba gibi patladı #2

    Meksika da havai fişekler bomba gibi patladı #3

    Meksika da havai fişekler bomba gibi patladı #4


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