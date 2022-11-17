Meksika'da helikopter kazası

Yaşanan helikopter kazasında, aralarında Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Porfirio Javier Sanchez Mendoza'nın da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın kuzeyinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı helikopter düştü.

Boş bir araziye kafaüstü çakılan helikopterde bulunan 5 kişi, hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yaşamını yitirenler arasında, Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Porfirio Javier Sanchez Mendoza'nın da bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı



Aguascalientes eyalet Valisi Tere Jimenez, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Helikopter, düştükten sonra alev aldı



İHA'nın haberine göre; öte yandan sosyal medya paylaşılan görüntüde, helikopterin düştükten sonra alev aldığı görüldü.



