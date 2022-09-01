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    Meksika'da heyelan meydana geldi

    Meksika'da yaşanan heyelan felaketinde kasaba yolları kapandı. Afet anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.
    • 01.09.2022 - 02:02
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    Meksika'da heyelan meydana geldi

    Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Chamula şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

    Heyelan yolları kapadı

    Heyelan nedeniyle Chicumtantic kasabasına giden yol tamamen kapanırken, düşen taş ve toprağın yakınlarda bir evin duvarına ulaştığı bildirildi.

    Chiapas Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chamula şehrindeki bir tepede meydana gelen heyelanda dev kayalarla birlikte büyük bir toprak kitlesinin düştüğü ifade edilirken, olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı duyuruldu.

    Meksika'da heyelan meydana geldi  - Video

    Meksika da heyelan meydana geldi #1

    Ulaşımın açılması için çalışmalar sürüyor

    Yetkililer kapanan Chicumtantic kasabası yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını ifade ederken, bölge halkını felaketlere karşı dikkatli olma konusunda uyardı.

    Meksika da heyelan meydana geldi #2


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