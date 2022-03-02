Meksika'da içinde insan kalıntıları olan 52 çanta bulundu

Meksika'nın kuzeybatısındaki Jalisco eyaletinde, içinde insan kalıntılarının olduğu 52 çanta tespit edildi.

Meksika'nın kuzeybatısındaki Jalisco eyaletinin Tlajomulco kasabasında, üç farklı çiftçilikte yapılan kazılar sonucu insana ait olduğu düşünülen vücut ve kemik parçaları bulundu.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, 52 çanta içerisindeki kalıntıların kaç kişiye ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp morguna gönderildiği bildirildi.

Bölgede kazı çalışmalarının bir süre daha devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

18 ÇANTA DAHA BULUNMUŞTU

Jalisco eyaletinin Zapopan kentinde 13 Şubat'ta da içinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulunmuştu.

İnsan Hakları Nüfus ve Göç Müsteşarı Alejandro Encinas, 2006 ile 2021 yılları arasında Meksika'da 82 binden fazla insanının kaybolduğunu açıklamıştı.

Ülkenin Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren “Jalisco Yeni Nesil” uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.