Meksika’da ihtiyaç sahiplerine 5 dolara arsa satılacak

Hükümet, Baja Kaliforniya eyaletinde ihtiyaç sahibi 400 aileye 100 peso (5 dolar) karşılığında Tijuana şehrinden arsa satacak.

Meksika’nın Baja Kaliforniya eyaletinde hükümet, ihtiyaç sahibi ailelere destek için Tijuana şehrinin Cerro de las Abejas bölgesinde ihtiyaç sahibi 400 aileye 100 peso (5 dolar, yaklaşık 42 lira) gibi sembolik bir ücret karşılığında arsa satılacağını, her biri 160 metrekare olan 400 arsanın satışlarında dul annelere, yaşlı kişilere ve evsizlere öncelik verileceğini açıkladı.

“EV İNŞA EDİLMESİNE UYGUN 400 ARSAMIZ VAR”

Baja Kaliforniya Eyaleti Valisi Jaime Bonilla Valdez de yaptığı açıklamalarda, “160 metrekarelik üzerinde ev inşa edilmesine uygun 400 arsamız var. Bakın ne diyeceğim, kameraların önünde, bu arazilerin her birini sizlere 100 pesoya satacağım.” ifadelerini kullandı.

NÜFUS TARAMASI YAPILDI

Konu üzerine Baja Kaliforniya Emlak ve Konut Geliştirme Enstitüsü (Indivi) Genel Müdürü Abraham Davila Delgado açıklama yaptı.

Delgado bu uygulamanın eyalette arsaya olan talep nedeniyle fiyatların artması sonucu ev sahibi olamayan vatandaşlar için olduğunu ifade etti.

Indivi tarafından yapılan nüfus taraması ile satış için başvurabilecek vatandaşlar belirlendi.

700 BAŞVURU YAPILDI

Vali Valdez, satış için şimdiye kadar 700 başvuru yapıldığını belirtti.