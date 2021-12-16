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    Meksika’da iki ambulans kafa kafaya çarpıştı

    Meksika’da hastaya yetişmek için hızla seyreden iki ambulansın kavşakta kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 21:31
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 22:42
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    Meksika’da iki ambulans kafa kafaya çarpıştı

    Meksika’nın başkenti Mexico City’de biri hastaya diğeri ise hastaneye yetişmek için son hız giden iki özel ambulans kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

    Kazanın şiddetiyle iki ambulans da metrelerce savrulurken, kazada 3’ü sağlık görevlisi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

    Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki hastanelere kaldırıldı.

    AMBULANSLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Kazada iki ambulans da kullanılamaz hale gelirken, enkaz kaldırma çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

    Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Mexico City Başsavcılığı ise, kazayla ilgili olarak her iki ambulansın şoförü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Meksika’da iki ambulans kafa kafaya çarpıştı VİDEO

    Meksika’da iki ambulans kafa kafaya çarpıştı #1

    Meksika’da iki ambulans kafa kafaya çarpıştı #2

    Meksika’da iki ambulans kafa kafaya çarpıştı #3

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