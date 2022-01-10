Meksika’da, ilk defa ‘Flurona’ vakası görüldü

Covid-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan Flurona’nın Nayarit eyaletinde 1, Jalisco eyaletinde ise 2 kişide tespit edildiği açıklandı.

Meksika’da, Covid-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan “Flurona” tespit edildi.

Yetkililer, Nayarit eyaletinde 1, Jalisco eyaletinde ise 2 kişide “Flurona” görüldüğünü açıkladı.

Nayarit eyaletindeki Flurona vakasının, Tepic şehrinde 28 yaşındaki bir kadın olduğu ve karantinaya alınarak tıbbi tedaviye başlandığı ifade edildi.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yetkililer, söz konusu vakanın ardından eyalet genelindeki sağlık önlemlerinin maksimum seviyede tutulacağını bildirdi.

Jalisco eyaletindeki Guadalajara Üniversitesi Laboratuvar Başkanı Alejandra Natali yaptığı açıklamada, eyalette tespit edilen 2 Flurona vakasının sağlık durumunun ciddi olmadığını ve ayakta tedavi edildiklerini belirtti.

TEST KİTLERİ GELİŞTİRİLDİ

Natali ayrıca, özel bir şirketle birlikte Covid-19 ve mevsimsel gribin aynı anda teşhis edilmesini mümkün kılan test kitleri geliştirdiklerini, Flurona vakalarını bu test kitleri ile kolayca teşhis ettiklerini ifade etti.

İLK OLARAK İSRAİL’DE TESPİT EDİLDİ

Flurona vakaları ilk olarak İsrail’de tespit edilmiş, daha sonra ABD, İngiltere, Brezilya gibi ülkelerden de vakalar bildirilmişti.

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