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    Meksika’da Javier Fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi

    Javier Fırtınası'nın etkisi ile oluşan sağanak yağışlar nedeniyle, bazı şehirlerde eğitime ara verildi. Fırtına sebebi ile dalgaların yüksekliğinin 5 metreyi bulabileceği belirtildi.
    • 03.09.2022 - 09:41
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    Meksika’da Javier Fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi

    Meksika kıyılarına yaklaşan Javier Fırtınası, yaşamı olumsuz etkiledi…

    Büyük Okyanus’ta oluşan ve ülkenin kuzeybatı kesimlerine doğru yaklaşan fırtına sebebiyle Baja California Sur eyaletinin bazı şehirlerinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

    İHA’nın haberine göre; La Paz ve Los Cabos şehirlerinde sağanak yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı.

    Derslere ara verildi

    Baja California Sur eyalet yetkilileri, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin açıklanması üzerine La Paz ve Los Cabos şehirlerinde derslere ara verilmesi kararı alındığını duyurdu.

    Meksika’da Javier Fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi VİDEO

    Rüzgarın saatteki hızı 95 kilometreyi bulacak

    Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi’nden edinilen bilgiye göre Javier Fırtınası’nın ülke topraklarına ulaşması beklenmiyor. Fakat sağanak yağışların ve saatteki hızı 95 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarın 3 gün boyunca başta Baja California Sur, Veracruz, Guerrero ve Tabasco eyaletleri olmak üzere ülkenin batı kesimlerinde etkili olacağı bildiriliyor.

    Bazı limanlar ve plajlar kapatıldı

    Yetkililer ayrıca, fırtına sebebiyle okyanus kıyısındaki dalgaların 5 metre yüksekliğe ulaşmasının tahmin edildiğini açıklarken, Baja California Sur ve Sinaloa eyaletlerinde bazı limanların ve plajların kapatıldığı belirtildi.

    Meksika’da Javier Fırtınası nedeniyle eğitime ara verildi #1


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