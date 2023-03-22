Meksika’da kaçak havai fişek üretilen evde patlama Kaçak havai fişek üretimi yapılan bir evde patlama oldu. Patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

Meksika’nın Morelos eyaletinde yer alan Totolapan şehrinde, kaçak havai fişek üretimi yapılan bir evde patlama meydana geldi. Patlama sonucu ev alevler içerisinde kalırken, olay yerinde çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. 10 ölü, 20 yaralı Patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Totolapan Belediye Başkanı Sergio Livera, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının saatlerdir devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artabileceğini söyledi. Patlamanın nedeni henüz belli değil Morelos Eyaleti Sivil Savunma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada ise evde ruhsatsız olarak havai fişek üretimi yapıldığı ve depolandığı aktarılarak, patlamanın nedenin henüz belirlenemediği ifade edildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.