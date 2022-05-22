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    Meksika'da kaçan boğa çevredekilere saldırdı

    Meksika'da düzenlenen boğa güreşi sırasında bir boğanın arenadan kaçarak çevredekilere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.
    • 22.05.2022 - 23:42
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 23:49
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    Meksika'da kaçan boğa çevredekilere saldırdı

    Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki Tulancingo kentinde düzenlenen boğa güreşi sırasında bir boğa arenadan kaçtı.

    4 kişi yaralandı

    Kaçarak arenanın otopark bölümüne giden boğanın çevrede bulunan vatandaşlara saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

    Yaralılardan 3’ünün polis, diğerinin ise atlı boğa güreşçisi olduğu bildirilirken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Boğa bir süre sonra yakalandı

    İHA'nın haberine göre, arenada bulunan boğa güreşçileri kaçan boğayı bir süre kovaladıktan sonra tekrar arenaya sokmayı başardı.

    Meksika’nın güneyindeki Kasasin kentinde geçtiğimiz 19 Nisan’da yine bir boğa etkinliğinde 19 yaşında bir genç genç boğa saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

    Meksika'da kaçan boğa çevredekilere saldırdı VİDEO

    Meksika da kaçan boğa çevredekilere saldırdı #1

    Meksika da kaçan boğa çevredekilere saldırdı #2


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