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- Meksika'da kamyonla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı: 11 ölü
Meksika'da kamyonla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı: 11 ölü
Nuevo Leon eyaletinde, karşı yönden gelen kamyonla çarpışan akaryakıt tankerinin alev alması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
- AA
- 12.03.2021 - 07:47
Meksika basınında yer alan habere göre, Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey kentinin 37 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 40 ton akaryakıt taşıyan tanker, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştıktan sonra alev aldı.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği ve kazanın nedeninin soruşturulduğu kaydedildi.