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    Meksika'da kartel ile ordu arasında çatışma: 8 ölü

    Meksika’da kartel üyeleri ile ordu arasında çıkan çatışmada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun ise yaralandığı bildirildi.
    • 02.11.2022 - 20:22
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    Meksika'da kartel ile ordu arasında çatışma: 8 ölü

    Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde yer alan Nuevo Laredo şehrinde Kuzeydoğu Karteli (CDN) üyelerinin askerlere ateş açması sonucu çatışma çıktı.

    8 kişi öldü

    Ordu ile kartel arasında yaşanan kovalamaca ve çatışma sırasında 7 kartel üyesi etkisiz hale getirilirken, 1 sivilin hayatını kaybettiği ve 1 çocuğun ise yaralandığı bildirildi.

    Çok sayıda silah ele geçirildi

    Çatışma sonucu kartel üyeleri tarafından kullanılan 2 adet el yapımı zırhla güçlendirilmiş plakasız araç ve çok sayıda silah ele geçirilirken, öldürülen saldırganların CDN yazılı şapka ve yelek giydikleri tespit edildi.

    Meksika’da ordu ile kartel arasında çatışma VİDEO

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Çatışma sırasında hayatını kaybeden kişinin 66 yaşındaki bir bölge sakini olduğu, yarım saat kadar siper aldığı, ancak çatışmanın bittiğini düşünerek evine doğru kaçarken vurulduğu belirtildi.

    Yaralanan 3 yaşındaki çocuğun ise ailesi ile alışveriş yaptığı sırada bacağına kurşun isabet ettiği aktarıldı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    İHA'nın haberine göre, Meksika Milli Savunma Bakanlığı (SEDENA) suç örgütleri ile mücadele etmek amacıyla bölgeye takviye olarak 550 askeri personelin sevk edildiğini açıkladı.

    Meksika da kartel ile ordu arasında çatışma: 8 ölü #1


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