Meksika'da kavurucu sıcaklar nedeniyle 249 kişi öldü Ülke genelinde normalin üzerinde seyreden sıcaklıklar 45 dereceyi gösterdi. 19 Mart-22 Temmuz tarihleri arasında, sıcak çarpması ve susuzluk nedeniyle 249 kişinin öldüğü açıklandı.

AA

Birçok ülke kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.

Meksika'da da hava sıcaklığı kritik seviyede.

CNN'in haberine göre, Meksika'da hava sıcaklığı 45 dereceyi gösterirken, 19 Mart-22 Temmuz tarihleri arasında 249 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin çoğunluğu sıcak çarpması ve susuzluktan

En fazla can kaybı 100 kişi ile Nuevo Leon eyaletinde görülürken, ölümlerin yüzde 92,4'ü sıcak çarpması, geri kalanı ise susuzluktan kaynaklandı.

En az iki litre su için uyarısı

Hükümet, sıcaklardan korunmak için gün içinde sık sık en az iki litre su içilmesini ve özellikle saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkmamayı tavsiye ediyor.

Geçen sene aynı aylarda, Meksika genelinde aşırı sıcaklardan 38 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, "son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı" bilgisini paylaşmıştı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) de sıcak hava dalgasında devam eden artış görüldüğünü ve dünyanın daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olması gerektiğini açıklamıştı.