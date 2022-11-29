Şoförün uyuyakalmasıyla devrilen tırın dorsesindeki biralar etrafa saçıldı. Biraların çevredekiler tarafından yağmalandığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Meksika’nın Veracruz eyaletine bağlı Cosoleacaque şehrinde, otoyolda seyir halindeki bira yüklü tır kaza yaptı.

Tırın devrilmesi ile dorsedeki biralar etrafa saçıldı. Kazayı görenler, biraları yağmalamak için tırın yanına koştu.

İHA’nın haberine göre; onlarca kişi bira dolu kutuları çaldı, bazıları çok sayıda kutuyu araçlarına yükledi.

O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

“Noel erken geldi”

Görgü tanıkları, kaza sonrası yoldan geçenlerin bira çalmak için araçlarıyla durduklarını ifade ederek içlerinden birinin ise sevinçle “Noel erken geldi.” dediğini söyledi.

Meksika’da, kaza yapan tır yağmalandı VİDEO



Polis, yağmacılara engel olmadı

Eyalet polisinin kaza sonrası olay yerine geldiği anlaşılan görüntülerde, ekiplerin yağmaya engel olmadığı ve yağmacıları seyrettiği görüldü.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın tır şoförünün uyuyakalarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı bildirildi.