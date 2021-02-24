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    Meksika'da kendisini soymaya çalışan hırsızla çatışmaya girdi

    Meksikalı adam, restoranda eşiyle yemek yediği sırada kendisini soymaya çalışan iki soyguncuya silahıyla karşılık verdi.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 07:51
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 09:20
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    Meksika'da kendisini soymaya çalışan hırsızla çatışmaya girdi

    Meksika’nın başkenti Mexico City’nin batısındaki Lomas de Chapultepec'te bulunan bir restoranda, geçtiğimiz pazar günü eşi ile birlikte yemek yiyen adam soyguncuların hedefi oldu.

    Çiftin masasına yaklaşan iki soyguncu, adama silah doğrultarak telefonunu ve saatini istedi.

    ÇATIŞMA ÇIKTI

    Bunun üzerinde adam, silahını çekerek soygunculara ateş açtı.

    Silahlı soyguncunun adama karşılık vermesi sonucu çatışma çıkarken, çevrede bulunanlar ise panikle koşmaya başladı.

    Açılan ateş sonucu soyguncular olay yerinden koşarak uzaklaştı.

    Meksika'da bir kişi soyguncularla çatıştı İZLE

    SOYGUNCULARDAN BİRİ YARALANDI

    Polis, olay yerinden kaçan soyguncuların arandığını ve 1 soyguncunun çatışmada yaralandığını aktardı.

    Meksika da kendisini soymaya çalışan hırsızla çatışmaya girdi #1

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