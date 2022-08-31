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- Meksika’da kız arkadaşını öldüren kişiye ömür boyu hapis
Meksika’da kız arkadaşını öldüren kişiye ömür boyu hapis
Sevgilisini bir hotelde boğarak öldüren kişi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu eyalet tarihinde 16’ncı müebbet olarak tarihe geçti.
- 31.08.2022 - 09:33
- Güncelleme : 31.08.2022 - 10:13
Meksika'nın Meksika eyaleti Nezahualcoyotl şehrindeki bir hotelde, genç bir kadın boğularak öldürüldü.
28 Mart 2021 tarihinde işlenen cinayetin ardından soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda kadının erkek arkadaşı Christopher Bryan Alvarez Paniagua, şüpheli görüldü ve gözaltına alındı.
Ömür boyu hapis cezası
Tutuklanan katil için yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme, Alvarez Paniagua’nın suçlu olduğuna karar vererek, onu ömür boyu hapse çarptırdı.
Eyalet tarihinde 16 kez müebbet uygulandı
Meksika Eyaleti Başsavcılığı ayrıca eyalet tarihinde kadın cinayetlerine bugüne kadar toplam 16 kez müebbet hapis cezası uygulandığını belirtti.
İHA’nın haberine göre bunlardan 7’si, 2022 yılı içerisinde gerçekleşti.