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Meksika’da kız arkadaşını öldüren kişiye ömür boyu hapis

Meksika’da kız arkadaşını öldüren kişiye ömür boyu hapis

Sevgilisini bir hotelde boğarak öldüren kişi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu eyalet tarihinde 16’ncı müebbet olarak tarihe geçti.