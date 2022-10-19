Meksika'da köpekler tarafından kovalanan hırsız, çatıdan atladı

Meksika'da köpekler tarafından kovalanan hırsız, çatıdan atladı

Meksika'da soygun için girdiği evde köpeklerin kovalaması sonucu kaçmak için çatıdan atlayan hırsız, emekleyerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Meksika’nın Coahuila eyaletinde yer alan Saltillo şehrinde soygun için bir eve giren hırsız, evde bulunan 2 köpekle karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı.

Köpekler tarafından kovalanan hırsız, kaçmak için evin çatısında atladı.

Olay anı kameraya yansıdı

Olay evdeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde, çatıdan atladıktan sonra yüzüstü yere düşen hırsızın bir süre kendine gelemediği ve emekleyerek kaçmaya çalıştığı görüldü.

İHA'nın haberine göre, hırsızın polis tarafından tutuklandığı bildirildi.

Meksika’da köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı VİDEO