Petrol
90.62
-0.11%
Euro
18.3421
0.07%
Dolar
18.5908
0.03%
Altın
987.7
0.02%
Borsa
3842
-0.16%
Bitcoin
363.400
-0.96%
BTXN Coin
9.34
-0.63%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Meksika'da köpekler tarafından kovalanan hırsız, çatıdan atladı

    Meksika'da soygun için girdiği evde köpeklerin kovalaması sonucu kaçmak için çatıdan atlayan hırsız, emekleyerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.
    • 19.10.2022 - 00:18
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 01:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksika'da köpekler tarafından kovalanan hırsız, çatıdan atladı

    Meksika’nın Coahuila eyaletinde yer alan Saltillo şehrinde soygun için bir eve giren hırsız, evde bulunan 2 köpekle karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı.

    Köpekler tarafından kovalanan hırsız, kaçmak için evin çatısında atladı.

    Olay anı kameraya yansıdı

    Olay evdeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde, çatıdan atladıktan sonra yüzüstü yere düşen hırsızın bir süre kendine gelemediği ve emekleyerek kaçmaya çalıştığı görüldü.

    İHA'nın haberine göre, hırsızın polis tarafından tutuklandığı bildirildi.

    Meksika’da köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı VİDEO

    Meksika da köpekler tarafından kovalanan hırsız, çatıdan atladı #1

    Meksika da köpekler tarafından kovalanan hırsız, çatıdan atladı #2


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Selcoin: “FED’in faiz artırma inadı petrol krizini derinleştiriyor.”
    Ekonomi

    Selcoin: “FED’in faiz artırma inadı petrol krizini derinleştiriyor.”

    'Bağımlılıkla mücadeleye 4 milyar 741 milyon ayırdık'
    Gündem

    'Bağımlılıkla mücadeleye 4 milyar 741 milyon ayırdık'

    Görüş Bildir