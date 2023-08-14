Meksika'da korkunç olay: Buzdolaplarının içinde 34 ceset bulundu Meksika'da güvenlik güçlerince buzdolaplarında gizlenmiş halde 34 kişiye ait ceset ortaya çıkarıldı.

İHA

Meksika'da emniyet güçleri Veracruz eyaletinde yer alan Poza Rica şehrinde ordu ve savcılık personelinin de ortak katılımıyla düzenlenen operasyonda 5 evde yapılan aramada buzdolaplarında saklanmış halde 34 kişiye ait ceset buldu.

Yetkililer cesetlerin parçalanıp poşetlendiğini belirterek olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Operasyonun polise ateş açan silahlı bir grubun yakalanması amacıyla başlatıldığı, ardından silahlı kişilerin sığındıkları evde yapılan aramada 14 cesedin bulunması üzerine operasyonun genişletildiği aktarıldı.

Kartel şüphesi

Savcılık operasyonda ayrıca suçlulara ait 1 araç, çeşitli silahlar ve bir miktar uyuşturucuya da el konulduğunu belirtti.

Cinayetlerin bölgede faaliyet gösteren ve çeşitli suçlara karıştığı bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) tarafından işlendiği düşünülüyor.