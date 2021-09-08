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    Meksika’da kürtaj yasası, anayasaya aykırı bulundu

    Ulusal Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından oy birliği alınan kararda, kürtajı suç sayan yasa anayasaya aykırı bulundu.
    • AA
    • 08.09.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 09:28
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    Meksika’da kürtaj yasası, anayasaya aykırı bulundu

    Meksika’da Ulusal Adalet Yüksek Mahkemesi (SCJN), hamileliğin ilk aşamasında kürtaj yaptıran kadınların cezalandırılmasını, kürtajı suç sayan yasayı oy birliği ile anayasaya aykırı buldu.

    Böylelikle, gönüllü kürtaj yapan veya kürtaj yaptıran kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası uygulayan 196’ncı madde geçersiz kılındı.

    TARİHİ BİR KARAR

    Alınan karar, ülkede tarihi bir karar olarak değerlendirildi.

    Bu kararın, Meksika'nın diğer eyaletlerinde de emsal teşkil edebileceği belirtildi.

    Meksika’da kürtaj yasası, anayasaya aykırı bulundu #1

    KUTLAMA YAPILDI

    Kürtaj yasağının kalkması ülkedeki feminist gruplar ile bazı kadın dernekleri tarafından kutlandı.

    Ülkede 32 eyalet içerisinde sadece Meksiko, Oaxaca, Hidalgo ve Veracruz'ta kürtaj suç olarak kabul edilmiyor.

    Meksika’da kürtaj yasası, anayasaya aykırı bulundu #2

    Meksika’da kürtaj yasası, anayasaya aykırı bulundu #3

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