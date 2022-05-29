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    Meksika'da maymun çiçeği vakası görüldü

    Meksika'da ilk defa maymun çiçeği virüsüne rastlanıldı.
    • 29.05.2022 - 02:26
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    Meksika'da maymun çiçeği vakası görüldü

    Meksika'da rastlanan ilk vaka için açıklama yapan Meksika Sağlık Müsteşarı Hugo Lopez Gatell, "Neyse ki durumu stabil ve önleyici izolasyona alındı. Herhangi bir komplikasyon olmadan iyileşeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

    Gatell ayrıca hastanın muhtemelen Hollanda'da enfekte olduğunu belirtti.

    Hasta New York'ta ikamet ediyor

    Gatell, halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen virüsün doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaştığını söyledi.

    Maymun çiçeği virüsü görülen hastanın New York'ta ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.

    Sağlık Bakanlığı, virüs vakalarının daha hızlı tespit edilmesi amacıyla hastanelerin bakım servislerini ve klinikleri uyaran epidemiyolojik uyarı yayınlamıştı.

    Meksika da maymun çiçeği vakası görüldü #1

    Maymun çiçeği virüsü

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

    Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

    Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

    Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.​​​​​​​


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