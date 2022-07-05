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    Meksika’da metro hattında patlama

    Başkent Mexico City'de metro hattı üzerindeki trafoda meydana gelen patlama sonrası yolcular tahliye edildi.
    • 05.07.2022 - 03:58
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    Meksika’da metro hattında patlama

    Meksika’nın başkenti Mexico City’de 2 numaralı metro hattı üzerinde elektrik dağıtım trafosunda patlama meydana geldi.

    Trafodaki patlama yolcular arasında büyük paniğe neden olurken, metro hattındaki ulaşım askıya alındı.

    400 yolcu tahliye edildi

    Hatta seyahat eden bin 400 yolcu güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, emniyet güçlerine ait araçlar tahliye edilen vatandaşların ulaşımını sağladı.

    Yetkililer yaşanan patlamada herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığını açıklarken, Mexico City Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    Meksika’da metro hattında patlama - Video

    Meksika’da metro hattında patlama #1

    Patlama kısa devre kaynaklı

    İHA'nın haberine göre, Mexico City Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, trafodaki patlamanın elektrik hattındaki kısa devre sebebiyle meydana geldiği aktarıldı.

    Mexico City’de 1 Temmuz’da da raylara düşen şemsiye nedeniyle yangın çıkmış, tüm yolcular tahliye edilmişti.

    Meksika’da metro hattında patlama #2


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