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    Meksika'da Mexico City Uluslararası Havalimanı'nı su bastı

    Meksika’daki Mexico City Uluslararası Havalimanı’nda şiddetli yağış nedeniyle su baskını yaşandı. Yolcular kaygan zeminde yürümekte zorluk çekti.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 23:34
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 23:44
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    Meksika'da Mexico City Uluslararası Havalimanı'nı su bastı

    Meksika’yı etkisi altına alan şiddetli yağış dün başkent Mexico City’nin bazı kesimlerinde su baskınlarına yol açtı.

    HAVALİMANI KORİDORLARI GÖLE DÖNDÜ

    Mexico City Uluslararası Havalimanı’nda su baskını sonucu koridorlar göle döndü. Havalimanının içinde ve çevresinde de görülen su baskınları cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

    KANALİZASYON TAŞTI

    Görüntülerde, şiddetli yağmur sonucu biriken suyun Mexico City Uluslararası Havalimanı Terminal 1 ve bagaj alanındaki kanalizasyon kapaklarını iterek taştığı görüldü. Islak zemin yolcuların havaalanı koridorlarında yürümekte zorlanmasına ve yolculardan birinin kayarak düşmesine neden oldu.

    Meksika’da havalimanını su bastı VİDEO

    GÖREVLİLER TARAFINDAN TEMİZLENEREK KONTROL ALTINA ALINDI

    Mexico City Uluslararası Havalimanı yönetimi ıslak zeminden uzak durma konusunda uyarıda bulunurken, havaalanında yaşanan su baskınlarının görevliler tarafından temizlenip kontrol altına alındığını ve problemin uçuşlarda gecikmeye yol açmadığını duyurdu.

    Havalimanı yönetimi ayrıca, problemin çevredeki caddelerde yaşanan sel baskınları sonucu drenaj siteminin yetersiz kalması sonucu ortaya çıktığını belirterek, çevredeki caddelerde biriken suyu 2 adet drenaj kamyonu yardımıyla tahliye ederek çözüm sağladıklarını bildirdi.

    Meksika da Mexico City Uluslararası Havalimanı nı su bastı #1

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