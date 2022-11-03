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    Meksika’da öfkeli yolcu havaalanını birbirine kattı

    Meksika'da bulunan Mexico City Uluslararası Havaalanı'nda öfkeli yolcu, havayolu çalışanlarına saldırdı.
    • 03.11.2022 - 19:09
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 19:12
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    Meksika’da öfkeli yolcu havaalanını birbirine kattı

    Meksika’nın başkenti Mexico City’deki Mexico City Uluslararası Havaalanı’nda öfkeli bir yolcu, Emirates havayolu şirketine ait bankonun arkasına geçerek çalışanlara saldırdı.

    Çalışanlara vurdu, bankonun üzerine çıktı

    Havayolu çalışanlarına defalarca vuran ve bilgisayarları yere atan yolcu, bavulunu fırlatmasının ardından bankonun üzerine çıkarak etrafa bağırdı. Öfkeli yolcu, daha sonra güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

    Yolcunun neden öfkelendiği ve çalışanlara neden saldırdığı henüz bilinmezken, görgü tanıkları kadının uçağını kaçırdığını ve alkollü olduğunu ifade etti.

    Cezai işlem yapılmadı, serbest bırakıldı

    İHA'nın haberine göre, kadın hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmadığı ve güvenlik güçleri tarafından kısa süre sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

    Meksika’da öfkeli yolcu havaalanını birbirine kattı VİDEO

    Meksika’da öfkeli yolcu havaalanını birbirine kattı #1

    Meksika’da öfkeli yolcu havaalanını birbirine kattı #2

    Meksika’da öfkeli yolcu havaalanını birbirine kattı #3


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