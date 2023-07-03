İHA
Meksika'nın Büyük Okyanus kıyısında yer alan Colima eyaletinde yer alan Manzanillo şehrinde su hortumu görüldü.
Yaşanan doğa olayı şehir sakinleri ve turistlerin ilgisini topladı.
Su hortumu kamerada
Yetkililer, hortumun bölgede geçtiğimiz hafta sonu etkili olan Beatriz Kasırgası nedeniyle meydana geldiğini belirtirken, olay sebebiyle herhangi bir hasarın yaşanmadığı bildirildi.
Hafta sonu çıkan kasırgada 1 kişi hayatını kaybetmişti
Meksika’nın batı kesimlerini hafta sonu boyunca vuran Beatriz Kasırgası, bazı şehirlerde sellere neden olmuş ve Sinaloa eyaletinin Mazatlan sahil şehrinde kasırga sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetmişti.