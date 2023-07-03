Meksika'da oluşan su hortumu kamerada Meksika'nın liman şehri Manzanillo sahillerinde su hortumu meydana geldi. İlgi çeken doğa olayı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Meksika'nın Büyük Okyanus kıyısında yer alan Colima eyaletinde yer alan Manzanillo şehrinde su hortumu görüldü.

Yaşanan doğa olayı şehir sakinleri ve turistlerin ilgisini topladı.

Su hortumu kamerada

Yetkililer, hortumun bölgede geçtiğimiz hafta sonu etkili olan Beatriz Kasırgası nedeniyle meydana geldiğini belirtirken, olay sebebiyle herhangi bir hasarın yaşanmadığı bildirildi.

Hafta sonu çıkan kasırgada 1 kişi hayatını kaybetmişti

Meksika’nın batı kesimlerini hafta sonu boyunca vuran Beatriz Kasırgası, bazı şehirlerde sellere neden olmuş ve Sinaloa eyaletinin Mazatlan sahil şehrinde kasırga sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetmişti.