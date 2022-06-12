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    Meksika'da ordu görevlileri kartellere askeri üniforma sattı

    Meksika'da ortaya çıkan skandala göre orduda yer alan bazı askerlerin çaldıkları askeri üniformaları kartellere sattıkları tespit edildi.
    • 12.06.2022 - 03:11
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    Meksika'da ordu görevlileri kartellere askeri üniforma sattı

    Meksika Donanma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, orduda görevli bazı askerlerin depolarda bulunan üniformaları çalarak organize suç örgütlerine sattıkları tespit edildi.

    Yasa gereği hapis cezası almayacaklar

    Donanma Sekreteri Amiral Rafael Ojeda suçu işleyen kişilerin ordudan ihraç edildiklerini açıklarken, yasa gereğince hapis cezası almayacaklarını bildirdi.

    Benzer olayların daha önce de 2-3 kez yaşandığına dikkat çeken Amiral Rafael Ojeda, olayın eşyaların eksilmesi sonucu fark edildiğini söylerken, faillerin ihbar edilmesi üzerine tespit edildiğini ifade etti.

    Meksika da ordu görevlileri kartellere askeri üniforma sattı #1

    Karteller askeri malzemelere kolayca ulaşabiliyor

    İHA'nın haberine göre, Amiral Ojeda açıklamasında kartellerin askeri üniformaların haricinde internet üzerinden satılan kask, çelik yelek ve hatta silahlara kolayca ulaşabildiğine de dikkat çekerek, özellikle suç örgütlerinin kullandığı çelik yeleklerin Meksika Ordusunda kullanılanlara göre farklı olduğunu ve üretildikleri malzemenin etkili koruma sağlamadığını belirtti.


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