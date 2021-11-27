Meksika'da otobüs eve çarptı: 19 ölü

Joquicingo şehrinde frenleri tutmayan yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 19 kişi yaşamını yitirirken 30 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Joquicingo şehrinde gerçekleşen kaza ülkeyi yasa boğdu.

Seyir halindeki frenleri tutmayan yolcu otobüsü eve çarptı. Kaza sonrası olay yerine eyalet acil yardım ekipleri ve Kızılhaç ekipler ulaştı.

DURUMU CİDDİ OLANLAR HAVA AMBULANSIYLA GÖTÜRÜLDÜ

Çoğunluğu kadınlar ve çocuklardan oluşan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Meksika eyaleti vali yardımcısı Ricardo de la Cruz Musalem açıklama yaparak kazada onlarca kişinin yaralandığını ifade ederken bazılarının durumlarının ciddi olduğunu ve en ağır durumda olanların hava ambulansı ile hastaneye ulaştırıldığını bildirdi.

19 KİŞİ ÖLDÜ 30 KİŞİ DE YARALANDI

Yetkililer kazada otobüsün şoförü ile beraber 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Meksika eyaleti başsavcılığı kurbanların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini bildirdi.

Kaza yapan otobüsün yolcularının Michoacn eyaletinden yola çıkarak hac ziyareti yapmak amacıyla Meksika eyaletindeki Chalma Kilisesi'ne gittikleri belirtiliyor.